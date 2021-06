Nuova Sardegna – Tonali in prestito è il sogno proibito del Cagliari

Come riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari pensa all’arrivo in prestito secco di Sandro Tonali per la prossima stagione. Il regista italiano ha deluso nella sua prima stagione in rossonero e potrebbe avere bisogno di un atro anno di rodaggio nella massima serie prima del definitivo salto di qualità.

Un’operazione che tuttavia si preannuncia complessa sia per il grande investimento fatto dai rossoneri e sia dalla prossima sfida Champions che obbligherà il Milan ad allestire una rosa già lunga e pronta.