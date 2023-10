Nunziata: «Nasti? Gesto folle, non poteva restare in questo gruppo». Le parole del ct dell’Italia Under 21

L’allenatore dell’Italia Under 21 Carmine Nunziata si è esposto dopo aver diramato la lista dei convocati in cui non è presente il giocatore del Milan Nasti. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Non è stata una bella pagina. Si è trattato di un gesto folle: Nasti non poteva restare in questo gruppo. Ma in questa vicenda voglio trovare una cosa positiva: ci tengo a sottolineare l’attaccamento che ha avuto Ruggeri a voler restare in questa squadra nonostante una frattura al setto nasale”. “Spero che questo sia un messaggio per tutti gli altri Nasti non è un ragazzo che in altre occasioni ha dimostrato questa follia: la cosa principale è che lui si renda conto della gravità del fatto, poi vedremo se sarà il caso di farlo rientrare».