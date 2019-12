Novellino: «Leao non corre, atteggiamenti da superstar»

Novellino ha avuto parole molto dure nei confronti di Rafael Leao, negli ultimi tempi un po’ indisponente e poco propenso al gioco di squadra

«C’è tutto il tempo per rifiatare ma… si criticava Gattuso che invece ha fatto un grandissimo lavoro. Quella maglia è importante, la società non deve vivere di ricordi. Leao fa la giocata ma non corre. Non capisco questi atteggiamenti da superstar. Mi dispiace per Boban e Maldini, ce la stanno mettendo tutta. Ma i calciatori hanno delle responsabilità» ha dichiarato il tecnico a TMW.