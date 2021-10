Milan Nosotti: «Rossoneri da scudetto? Non lo so ma...» - VIDEO

Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva a Calcionews24.com, anche del Milan di Stefano Pioli. Le sue parole

Marco Nosotti, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva a Calcionews24.com, anche del Milan di Stefano Pioli. Le sue parole:

«Può giocare per vincere lo Scudetto, non so se lo possa vincere. Il Milan ci ha fatto vedere che se non recupera i due centravanti ancora in Europa può faticare. E’ stato segnato dagli errori arbitrali, penso all’Atletico Madrid, ma sono passati 2 anni dalla gestione Pioli: quasi tutti se non tutti sono migliorati, sono più forti, sono più consapevoli, valgono di più e anche questo guarda l’azienda, che lo stava lasciando fuori per Ragnick. Ha un’identità ben chiara. Credo che debba riappropriarsi dei movimenti e dell’uso dei due centravanti. Il Milan, insieme alle ‘gasperiniane’, l’Atalanta, il Torino e il Verona, è la squadra che recupera più palloni nella metà campo avversaria: dunque subito riaggressione, capacità di andare dentro con due dei cinque offensivi che attaccano la profondità, con un grande lavoro del trequartista, Brahim Diaz su tutti, che va a piazzarsi alle spalle dei reparti, collega i reparti. Ha Theo e Calabria che possono lavorare dentro. Una lunga disamina per dire che questo Milan è giovane, è in crescita, ha un’identità fortissima, ha una bella mentalità che rispecchia quella di Lord Brummell».

