Sportiello a Milan Tv: «Buon punto, vi svelo qual è stata la parata più difficile»

Marco Sportiello, portiere del Milan, ha analizzato il pareggio ottenuto contro la Juve: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, Marco Sportiello ha parlato così dopo Juve-Milan:

PAROLE – «Bisogna essere sempre pronti, anche se per un portiere è un po’ più difficile ma negli ultimi anni mi è capitato spesso e sono abbastanza preparato. Era una partita importante e sono contento della prestazione mia, che non giocavo da molto tempo, tolto Sassuolo. La più difficile la punizione perché mi aspettavo la palla sopra la barriera. Ho fatto un mezzo passettino per il centro per recuperare. Era una palla brutta che mi è saltata davanti ma era una parata che dovevo fare. Anche le altre sono da fare. Abbiamo dei giocatori di assoluto valore, sono partite che sono nelle loro corde. C’è fiducia in tutti i giocatori del Milan. Avevamo molte assenze ma non c’è stata questa ossessione o paura di queste squalifiche, eravamo convinti dei nostri mezzi. Sì un buon punto. Abbiamo giocato contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo scudetto. Avevamo parecchie assenze ma abbiamo difeso bene e fatto una gara di grande mentalità».