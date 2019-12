Nocerino: «Zero dubbi, Ibrahimovic renderà competivo il Milan»

L’ex centrocampista del Milan Nocerino ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in rossonero battendosi contro lo scetticismo di alcuni tifosi

Ecco le parole a La Gazzetta dello Sport di Nocerino sul ritorno al Milan dell’ex compagno in rossonero Zlatan Ibrahimovic.

«Se Zlatan ha accettato la proposta del Milan è perché crede nella sfida di rilanciare un gruppo così giovane. Lo renderà competitivo. Non capisco i dubbi di alcuni tifosi e osservatori, per un campione come lui l’età è solo un numero: gli basterà qualche settimana per tornare al top»