Nocerino: «Il Milan ha fatto grandissimi acquisti». Poi esalta Pulisic: le sue parole in collegamento su Sky Sport

Antonio Nocerino è intervenuto in collegamento su Sky Sport per parlare del Milan. Di seguito le sue parole.

NOCERINO – «Per me il Milan ha fatto grandissimi acquisti perché ha messo esperienza, gamba, mentalità internazionale. Si è rafforzato anche con Pulisic perchè credetemi, è veramente forte. È una delle poche squadre che abbiamo in Italia che potrebbe giocare in Premier League»