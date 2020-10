Nocerino loda Tonali: «Mi piace da impazzire. E’ un centrocampista completo»

L’ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino ha commentato l’acquisto da parte del Milan di Sandro Tonali

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra le varie tematiche trattate, c’è stato anche il tempo di parlare di Sandro Tonali, il nuovo acquisto del Milan:

«È un calciatore che mi piace da impazzire. È già molto maturo nonostante abbia solo vent’anni, e soprattutto è un centrocampista completo, in grado di fare tutto in mezzo al campo. Con lui Pioli può giocare con qualunque assetto: che stia in una mediana a tre o a due, Tonali alza il livello sempre e comunque. E va detto che il Milan in quel reparto era già messo piuttosto bene con Kessie e Bennacer… In generale, comunque, credo che i dirigenti abbiano operato bene sul mercato».