Nkunku Milan, doppietta d’autore e nuova vita nel Milan di Allegri e Tare. Segui le ultimissime sui rossoneri

La serata di San Siro contro l’Hellas Verona non ha regalato ai tifosi solo tre punti preziosi, ma ha segnato la rinascita di uno dei colpi più attesi del mercato estivo. Christopher Nkunku, il talentuoso attaccante francese prelevato dal Chelsea per alzare il tasso tecnico della trequarti, non si è limitato a rompere il digiuno: ha letteralmente dominato la scena siglando una splendida doppietta.

Un digiuno spezzato: i numeri del francese rossonero

Le reti del numero 9 erano attese con ansia da tutto l’ambiente dei rossoneri. Secondo le statistiche riportate dai principali quotidiani sportivi, una marcatura multipla di Nkunku mancava da oltre un anno. L’ultima volta che l’ex Blues aveva iscritto il suo nome per due volte nel tabellino dei marcatori risaliva al 7 novembre 2024, quando il Chelsea travolse il Noah per 8-0 in Conference League.

Tuttavia, se guardiamo ai campionati nazionali, il dato era ancora più impressionante: l’ultima doppietta risaliva addirittura al 27 maggio 2023, quando il classe ’97 vestiva ancora la maglia del RB Lipsia in Bundesliga. In quell’occasione, il prodigioso jolly offensivo punì lo Schalke 04, trascinando i tedeschi al successo. Sono passati quasi due anni da quel pomeriggio, ma l’attesa è stata ampiamente ripagata dalla prestazione offerta ieri sotto le luci del Meazza.

La cura Allegri e la strategia di Igli Tare

Questa esplosione realizzativa è il frutto del lavoro metodico di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavoloche ha saputo aspettare il giocatore, proteggendolo dalle critiche e inserendolo gradualmente nei suoi meccanismi tattici basati sull’equilibrio e il cinismo. La fiducia incrollabile del tecnico livornese è stata supportata dalla visione di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, che ha fortemente voluto il francese a Milano convinto che potesse diventare l’arma in più per la rincorsa ai vertici della Serie A.

Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto infallibile per i talenti internazionali, ha costruito intorno ad Allegri una rosa capace di sopperire alle assenze, ma è chiaro che un Nkunku in questo stato di grazia cambia totalmente le prospettive stagionali dei meneghini. La speranza della dirigenza e di tutto il popolo del Diavolo è che la gara contro il Verona non sia stato un episodio isolato, ma l’inizio ufficiale di una nuova, sfolgorante fase della carriera del francese in Italia.

Con un attaccante tecnico e dinamico finalmente rigenerato, il Milan può guardare con rinnovato ottimismo alle prossime sfide, sapendo di aver ritrovato il suo fuoriclasse nel momento cruciale del torneo.