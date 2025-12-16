News
Nkunku, timidi segnali di risveglio ma Allegri non si accontenta: ecco cosa gli ha chiesto il tecnico
Nkunku, nelle ultime due sfide tra Torino e Sassuolo, sta dando timidi segnali di risveglio ma per Allegri è ancora troppo poco
Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione del reparto offensivo del Milan, evidenziando la mancanza di un punto di riferimento fisso e la necessità per Allegri di fare sempre affidamento su exploit individuali.
Nonostante le recenti prodezze di Christian Pulisic a Torino, Pasotto avverte:
PAROLE – «Non può esserci sempre Capitan America – che viaggia a una media gol stratosferica a livello europeo – a indossare il mantello del supereroe. Manca un punto di riferimento vero, una figura offensiva chiara e riconoscibile. Uno alla Giroud, per capirci»
Massimiliano Allegri, pur navigando nelle zone alte della classifica, è costretto a “inventarsi qualcosa ogni volta”, non potendo contare su un assetto offensivo consolidato.
I Nodi Irrisolti
- Pulisic e Leao: Quella che dovrebbe essere la coppia d’attacco titolare ha giocato insieme solo per 135 minuti totali.
- Nkunku: Il francese sta mostrando “qualche timidissimo cenno di miglioramento”, ma è ancora troppo poco per dare una svolta al reparto.
- Gimenez, il “Grande Mistero”: Sulla situazione di Santiago Gimenez, Pasotto parla di una vera e propria “parodia del titolo di un film d’avventura”. Dopo che è stato chiarito che il giocatore è medicalmente guarito, Allegri non sa più cosa dire.
Alla vigilia del Sassuolo, l’allenatore non è andato oltre un laconico “speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile”, aggiungendo che “sarebbe bene poter contare su quattro attaccanti”. Pasotto chiosa che le parole non sono state “esattamente un peana dedicato al messicano”.