Nkunku Milan, la rinascita del francese: doppietta e festa del palloncino a San Siro. Segui tutti gli aggiornamenti

Il Diavolo ritrova finalmente uno dei suoi gioielli più preziosi. La vittoria contro l’Hellas Verona non ha portato solo tre punti fondamentali per la classifica, ma ha segnato la fine di un lungo digiuno per Christopher Nkunku, l’attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di un’accelerazione fulminea che lo rendono uno dei profili più letali del panorama europeo.

Un digiuno interrotto dopo 306 giorni

Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport (fonte ufficiale dell’analisi odierna), Nkunku è tornato a gonfiare il suo iconico palloncino rosso dopo ben 306 giorni dall’ultima volta in un campionato nazionale. L’ultima gioia risaliva infatti alla sua esperienza al Chelsea. Ieri a San Siro, il classe ’97 non si è limitato a segnare la sua prima rete in Serie A, ma ha siglato una doppietta che mancava dal novembre 2024.

La cura Allegri e l’ombra di Füllkrug

Il successo del francese arriva in un momento cruciale. I suoi primi mesi in maglia rossonera erano stati avvolti nel mistero, tanto da alimentare voci di mercato su una possibile cessione lampo a gennaio. Tuttavia, Massimiliano Allegri— il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e per la capacità di saper attendere il momento giusto per lanciare i propri campioni — non ha mai smesso di credere in lui.

Curiosamente, la svolta è arrivata proprio sotto gli occhi di Niclas Füllkrug, il massiccio centravanti tedesco acquistato da Igli Tare per dare peso all’attacco. Proprio il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dal fiuto infallibile, aveva deciso di intervenire sul mercato invernale per sopperire alle precedenti difficoltà realizzative del reparto avanzato.

Il gesto del gruppo: Modric incorona il francese

L’episodio chiave è avvenuto in occasione del calcio di rigore, quando la squadra ha deciso unanimemente di lasciare il pallone a Nkunku. Un gesto che testimonia l’unione dello spogliatoio dei rossoneri. A confermarlo è stato Luka Modric, il leggendario centrocampista croato Pallone d’Oro e maestro assoluto della metà campo, che nel post-partita ha dichiarato: “Meritava il gol, lavora duro. Speriamo che ora abbia fiducia, sappiamo che giocatore di livello è”.

Con questa ritrovata fiducia e la guida strategica di Allegri e Tare, il Milan si prepara a una seconda parte di stagione da protagonista, con un Nkunku finalmente ritrovato e pronto a trascinare il Diavolo verso nuovi successi.