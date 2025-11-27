Connect with us

Nkunku Milan, Rabiot lo difende: «Arrivato fuori forma ma ora sta bene ed è motivato. Ecco cosa mi aspetto da lui»

Rabiot, l'elogio a Leao: la rivelazione sul portoghese non passa inosservata. Le dichiarazioni

Garlando esalta Maignan: «Le mani tornano gli attrezzi principali, basta con la moda del 'Non solo'». Poi la frecciatina a Guardiola

Rabiot alla Gazzetta dello Sport: «Allegri prevede il futuro, vi dico cosa mi piace di lui. Sono arrivato al Milan nel momento giusto, sullo scudetto dico che...»

Colombari a tutto tondo. Il rapporto con Costacurta e un tabù da affrontare senza paura: le sue parole

Nkunku Milan, Rabiot lo difende: «Arrivato fuori forma ma ora sta bene ed è motivato. Ecco cosa mi aspetto da lui»

12 minuti ago

Nkunku

Nkunku Milan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha speso belle parole per il compagno di squadra attualmente in difficoltà

L’intervista concessa da Adrien Rabiot alla Gazzetta dello Sport offre spunti interessanti non solo sul suo rapporto con il tecnico, ma anche sullo stato di forma e sull’ambientamento dei suoi compagni di squadra al Milan.

Il centrocampista francese si è soffermato con grande onestà sulla situazione di Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea tra grandi aspettative ma costretto a un periodo di adattamento fisico e tattico. Con Pulisic in dubbio, il francese potrebbe partire dal primo minuto contro la Lazio sabato sera a San Siro.

SU NKUNKU«Nkunku è arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene ed è motivato». Parole che suonano come una garanzia per l’ambiente: il periodo di rodaggio per l’attaccante sembra essere finalmente terminato.

L’INTERVISTA DI RABIOT

