Nkunku Milan, Rabiot lo difende: «Arrivato fuori forma ma ora sta bene ed è motivato. Ecco cosa mi aspetto da lui»

Nkunku Milan, Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha speso belle parole per il compagno di squadra attualmente in difficoltà

L’intervista concessa da Adrien Rabiot alla Gazzetta dello Sport offre spunti interessanti non solo sul suo rapporto con il tecnico, ma anche sullo stato di forma e sull’ambientamento dei suoi compagni di squadra al Milan.

Il centrocampista francese si è soffermato con grande onestà sulla situazione di Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea tra grandi aspettative ma costretto a un periodo di adattamento fisico e tattico. Con Pulisic in dubbio, il francese potrebbe partire dal primo minuto contro la Lazio sabato sera a San Siro.

SU NKUNKU – «Nkunku è arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene ed è motivato». Parole che suonano come una garanzia per l’ambiente: il periodo di rodaggio per l’attaccante sembra essere finalmente terminato.

L’INTERVISTA DI RABIOT