Nkunku vuole tenersi il Milan, c’è un elemento a suo favore: è migliorato nell’ultimo periodo

Nkunku sta lavorando per tenersi il Milan, la doppietta all’Hellas Verona potrebbe essere solamente l’inizio

Il calciomercato invernale entra nel vivo con un’importante indiscrezione riguardante il futuro dell’attacco rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Christopher Nkunku, il talentuoso attaccante francese dotato di una tecnica sopraffina e di una duttilità tattica fuori dal comune, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce. Nonostante il forte interesse del club turco, la volontà del giocatore appare chiara: restare a Milano per dimostrare il suo reale valore.

La trasformazione fisica: 4 kg in meno per il Diavolo

Il percorso di Nkunku in Italia non è stato privo di ostacoli, complici alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato l’inserimento. Tuttavia, le ultime notizie che filtrano da Milanello descrivono un atleta profondamente motivato e in una condizione atletica smagliante. Negli ultimi mesi, il calciatore transalpino avrebbe seguito un rigido protocollo di allenamento e nutrizione, arrivando a perdere circa 4 kg.

Questa nuova forma fisica, più asciutta e reattiva, sembra avergli restituito quel cambio di passo bruciante che lo aveva reso uno dei profili più desiderati d’Europa durante la sua esperienza in Bundesliga.

L’obiettivo: convincere Massimiliano Allegri

Il traguardo principale del numero 11 è ora quello di scalare le gerarchie e diventare un punto fermo nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore esperto e plurititolato noto per la sua capacità di gestire i campioni e per il suo pragmatismo tattico, chiede ai suoi attaccanti non solo gol, ma anche sacrificio e intelligenza nei movimenti.

La recente doppietta siglata contro il Verona ha rappresentato un segnale inequivocabile. Quelle due reti non sono state solo una gioia personale, ma il manifesto di una volontà ferrea di prendersi il posto da titolare. Nkunku vuole dimostrare che il suo talento può essere l’arma in più per le ambizioni dei rossoneri in questa seconda parte di stagione.

Un futuro ancora a tinte rossonere

Mentre le sirene turche continuano a suonare, il francese sembra aver chiuso ogni porta a un possibile trasferimento. La sfida di imporsi in un campionato tattico come la Serie A e di riportare il Diavolo ai vertici è uno stimolo troppo forte. I tifosi della compagine meneghina ora sperano che la prestazione contro gli scaligeri sia solo l’inizio di una lunga serie di giocate d’autore firmate Christopher Nkunku.