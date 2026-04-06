Nkunku a Dazn: «Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Fullkrug? Intesa positiva»

Nkunku a Dazn prima di Napoli Milan ha presentato il match del Maradona commentando anche l’intesa con Fullkrug, oggi titolare con lui

Nel pre partita di Napoli-Milan, Christopher Nkunku, schierato titolare da Massimiliano Allegri al fianco di Niclas Fullkrug, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, mostrando fiducia e concentrazione in vista della sfida.

NKUNKU SULLA PARTITA – «Ci siamo preparati molto bene, siamo concentrati. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, ma ci siamo».

L’attaccante rossonero ha poi parlato anche del feeling con il compagno di reparto, con cui forma una coppia offensiva inedita dal primo minuto.

L’INTESA CON FULLKRUG – «Abbiamo un buon rapporto. Parliamo tanto in campo ma anche fuori, oggi giochiamo per la prima volta insieme. Non vedo l’ora di fare del nostro meglio insieme».

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QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.