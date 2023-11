Nicolino duro sul VAR: «In questo momento non è una cosa seria, sul protocollo…». Le parole del giornalista

Il giornalista Mirko Nicolino ha parlato a TMW Radio del VAR e degli ultimi casi in cui è stato coinvolto anche il Milan.

PAROLE – «La mia conclusione è che in questo momento il VAR non è una cosa seria. Rocchi continua a parlare di un protocollo che non esiste, in questo caso ci viene detto che il protocollo viene rispettato dai varisti perché non intervengono seguendo il protocollo nonostante ci sia un errore. Qui c’è un problema grande, perché il VAR è stato introdotto per togliere gli errori, ma se il protocollo nega ai varisti di intervenire per annullare un gol allora non va bene. Poi questo protocollo viene utilizzato con discrezionalità, perché il gol del Napoli a Salerno non viene corretto ma su un fallo di campo come quello di Kean il VAR interviene, nonostante sia un contatto definito da campo. Questo protocollo o è carta straccia o è una barzelletta, non ci sono vie di mezzo».