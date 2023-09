Nicolato avvisa: «Si arriva in Nazionale maggiore con troppa facilità»

L’ex commissario tecnico dell’Italia U21, Paolo Nicolato, ha parlato delle divergenze avute con Mancini e dei problemi della nazionale

Intervistato dal Corriere della Sera, Paolo Nicolato, ex ct della Nazionale Italiana U21, ha detto la sua sulle divergenze avute con Roberto Mancini.

LE PAROLE – «Per me si arriva in Nazionale maggiore con un po’ troppa facilità. Non è un messaggio che condivido in pieno: può essere pericoloso. Non è facile gestire i ragazzi che fanno il passaggio tra i grandi e poi tornano in Under 21: inconsciamente gli obiettivi cambiano. La sensazione di arrivare in prima squadra con una certa velocità credo sia sbagliata. La convocazione per me è un fatto serio, frutto di un percorso, di un merito: non di un’età. Per me la Nazionale non è un club e la U20 e U21 non possono essere trattate come una Primavera di A: le dinamiche sono diverse, le competizioni pesano e c’è poco tempo per lavorare. Condivido poco il fatto di giocare allo stesso modo della prima squadra: ogni annata è diversa e bisogna tirare fuori il meglio dai calciatori. Legarsi agli schemi mi pare fuori logica».