Neymar, che intrigo: tra il sogno Flamengo e la suggestione Serie A il Santos spera ancora. Ultime

Neymar, il futuro del brasiliano resta un intrigo: il Santos spera nel rinnovo, il Flamengo ci prova seriamente. E la Serie A…

Il destino di Neymar Jr. è un rebus che il calcio brasiliano deve risolvere in tempi brevissimi. Con il contratto che lo lega al Santos in scadenza proprio alla fine di questo dicembre 2025, quella che sembrava una scontata firma sul rinnovo si è trasformata in un giallo di mercato internazionale, con riflessi che arrivano fino alla nostra Serie A.

Neymar, l’ombra del Flamengo e il pressing dei campioni

Mentre il “Peixe” lavora per blindare il suo simbolo, si è inserito prepotentemente il Flamengo. Il club di Rio de Janeiro, reduce dai trionfi in campionato e in Copa Libertadores, sta tentando il colpaccio. Secondo Marca, molti giocatori del club rubronegro starebbero esercitando un pressing costante su “O Ney” per convincerlo a sposare il progetto carioca.

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, prova a fare scudo, pur ammettendo i limiti finanziari:

PAROLE – «Il rinnovo di Neymar è la nostra priorità, ma tutto dipende dal budget fissato. L’obiettivo è prolungare fino al 2026, ma dobbiamo trovare un terreno comune».

Suggestione Milan e Serie A: il sogno di Gennaio

In questo scenario di incertezza, il nome di Neymar non ha smesso di circolare in Europa, e in particolare in Italia. Nelle ultime settimane, il brasiliano è stato accostato al Milan come una suggestione clamorosa per il mercato di gennaio 2026.

I rossoneri, sempre attenti ai colpi che possano spostare gli equilibri mediatici e tecnici (come dimostra l’interesse per Dybala a zero per il futuro), vedrebbero in Neymar un partner da sogno per Leao. Ma il Milan non è solo: l’entourage del giocatore avrebbe effettuato sondaggi anche con Inter e Napoli, offrendo una chance di rilancio in Serie A per arrivare al top ai Mondiali 2026.

Un eroe ferito: salvezza e menisco

L’annata 2025 di Neymar è stata un manifesto di attaccamento al Santos. Nonostante una condizione fisica precaria e una lesione al menisco che lo ha tormentato nel finale, il numero 10 ha trascinato la squadra alla salvezza con 11 gol in 28 presenze. Eroiche le ultime tre sfide, dove ha segnato quattro reti decisive contro Sport Recife e Juventude, giocando praticamente su una gamba sola.