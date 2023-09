Newcastle, il ritorno a San Siro 20 anni dopo: cosa successe l’ultima volta

Il Newcastle torna oggi a San Siro vent’anni dopo l’ultima volta, per sfidare il Milan di Pioli per il primo match del girone di Champions

In occasione della sfida contro il Milan di oggi, il Newcastle tornerà a giocare una partita a San Siro 20 anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione gli inglesi sfidarono l’Inter nella seconda fase a gironi del 2003 (la partita terminò sul 2 a 2). La tifoseria del club inglese non perse l’occasione per sfottere i rivali del Sunderland.

Al Meazza, infatti, inventarono il coro: «Have You Ever Seen a Mackem in Milan» (che tradotto significa “Hai mai visto un mackem – così vengono chiamati gli abitanti di Sunderland – a Milano?”). Coro che è diventato un tormentone negli sfottò tra le due tifoserie ed è stato riproposto come striscione esposto sui navigli.