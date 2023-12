Newcastle Milan, i tifosi scelgono l’MVP: vince Tomori – FOTO

Protagonista in Newcastle Milan con un salvataggio sulla linea ed una prestazione di spessore, Fikayo Tomori è l’MVP votato dai tifosi

Attraverso l’app ufficiale del Milan, i tifosi rossoneri hanno potuto votare ed eleggere il miglior giocatore del match di ieri vinto dalla squadra di Stefano Pioli in Champions League contro il Newcastle, risultato che li qualifica agli spareggi di Europa League. A trionfare come MVP dell’ultima giornata di Champions secondo i milanisti è Fikayo Tomori. Di seguito il comunicato del club.

Vinci, segnano gli attaccanti e ti aspetti che vengano premiati loro. Invece i milanisti, su AC Milan Official App, hanno votato Fikayo Tomori come migliore in campo di Newcastle-Milan. Il motivo è abbastanza evidente, il 2-1 è in parte merito del grande intervento che al 20′ ha negato agli inglesi di sbloccare il match. Quasi un gol realizzato. Poi è comunque arrivato lo svantaggio, ma la sua prodezza al fischio finale diventa ancora più preziosa se non fondamentale a spiegare la rimonta rossonera.

In generale, Tomori è stato bravissimo a resistere a un primo tempo complicato per la squadra. Solido e attento, un atteggiamento da applaudire che è servito anche per spronare i compagni. La scivolata su Almirón ha davvero del provvidenziale, sbilanciato ma gigantesco nello stoppare il pallone verso la rete mandandolo in calcio d’angolo. Di forza, di grinta. Per Fik il 50% delle preferenze, davanti a Maignan e Chukwueze.

Nel recupero poteva anche segnare, fermato dal palo, sarebbe stato il coronamento di una prestazione lodevole. In Inghilterra, l’inglese ha dimostrato di essere a proprio agio. Ma è dall’inizio di questa stagione che sta fornendo prove di alto livello. In Champions League, in particolare, dato che era già stato MVP di Milan-Newcastle e Borussia Dortmund-Milan. Che sia di buon auspicio verso l’Europa League, come per il prosieguo del campionato.

Tornando al St James’ Park, il nostro giocatore ha collezionato 53 palloni giocati, 34 passaggi e 2 lanci positivi, 2 palle recuperate. In un reparto in emergenza, Tomori non solo è rimasto in piedi reggendo l’urto e aumentando il peso sulle spalle ma ha spesso brillato e a volte è stato davvero impeccabile. Lunga vita a Fik!