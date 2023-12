Newcastle Milan, momenti di tensione tra tifosi nel prepartita: cos’è successo

Attimi di tensione nei pressi del St. James’ Park nel prepartita di Newcastle Milan tra le due tifoserie: cos’è successo

Sale la tensione nel corso del prepartita di Newcastle Milan tra le due tifoserie. In tanti i tifosi rossoneri partiti per questa trasferta europea: stasera allo stadio saranno oltre 1500.

Nel corso del corteo dei supporters rossoneri per andare al St. James’ Park ci sono stati alcuni scontri con la tifoseria di casa sotto gli occhi della polizia. Le forze dell’ordine non sembra abbiano dovuto intervenire dato che la tensione e gli scontri sono duranti solo pochi istanti, e la situazione è rientrata in maniera autonoma.