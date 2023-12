Newcastle Milan, Pioli chiaro coi suoi: vuole giocarsela così. Il piano in vista della sfida di questa sera

Stasera il Milan scenderà sul terreno di gioco del St. James’ Park per disputare la sua ultima partita del girone di Champions League. L’obiettivo è chiaramente vincere la partita e sperare in buone notizie da Dortmund.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, Pioli sarebbe stato chiaro coi suoi: presentandosi con una difesa rimaneggiata e per questo maggiormente perforabile, servirà maggiore attenzione da parte di tutti per tenere viva la partita fino alla fine e non crollare subito.