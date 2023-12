Newcastle Milan: la Juventus fa il tifo per gli inglesi, il motivo

Stasera il Milan si gioca la qualificazione in Champions contro il Newcastle. In tal senso la Juventus tifa per gli inglesi

il motivo è strettamente legato all’ultimo slot disponibile per le italiane per il Mondiale per Club al quale l’Inter è già qualificata. Con un ko i rossoneri sarebbero definitivamente fuori dai giochi. Per il Napoli nonostante la qualificazione agli ottavi invece l’impresa resta ardua.