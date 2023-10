Il Newcastle cade in casa contro il Borussia Dortmund: i risultati della serata di Champions League

Nulla da fare per il Newcastle, che perde in casa contro il Borussia Dortmund per 0 a 1: questi tutti i risultati della serata di Champions

Perde il Milan contro il PSG, ma perde anche il Newcastle contro il Borussia Dortmund. Gli inglesi sconfitti in casa per 0 a 1 con il gol di Nmecha per i tedeschi. Questi tutti gli altri risultati della serata di Champions League:

Il Celtic pareggia contro l’Atletico Madrid per 2 a 2, il Lipsia vince per 3 ad 1 contro la Stella Rossa. Successo ampio anche per il Manchester City che vince contro lo Young Boys per 1 a 3 e trionfo fuori casa del Porto contro l’Anversa per 1 a 4.