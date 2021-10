Nesti: «Il Milan sa vincere in Italia, vi dico la mia sui rossoneri»

Carlo Nesti, noto giornalista, ha detto la sua sul cammino dei rossoneri in Italia ed Europa, ecco le sue parole

Carlo Nesti, noto giornalista, ha detto la sua sul cammino dei rossoneri in Italia ed Europa, ecco le sue parole:

«8 vittorie su 9 partite, come non succedeva dal 1954-55. Il Milan ha inserito il pilota automatico, nel senso che sa vincere, almeno in Italia, e non ancora in Europa, anche quando scattano 2 opzioni. Una è la carenza della prestazione globale, come contro il Torino. L’altra è l’assenza di pedine-chiave, come Maignan, Hernandez, Diaz, Giroud e Ibrahimovic. Un primato: non si è mai visto un campione, come Ibra, che abbia giocato così poco, e abbia influito così tanto nella crescita di un gruppo. È un potere carismatico, trainante, quasi taumaturgico. L’incremento della brillantezza, oggi, si legge soprattutto nei progressi di Calabria e Tonali. L’incremento dell’umiltà, invece, nel sacrificio di Giroud, che contro i granata ha recuperato 10 palloni, quasi quanto Bremer, miglior difensore avversario».