Nesta ricorda la Supercoppa Europea del 2003: «Ci sentivamo super»

Alessandro Nesta ricorda la Supercoppa Europea del 2003 vinta dal Milan contro il Porto. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero

Intervistato dal profilo ufficiale del Milan, Alessandro Nesta ha parlato della vittoria dei rossoneri contro il Porto nella Supercoppa europea del 2003. Ecco le sue parole:

«Ci sentivamo favoriti perché avevamo vinto la Coppa Campioni, ci sentivamo “super”. Il gol di Sheva è stata una magia, ha superato il difensore con rapidità. Sheva in una partita importante riusciva sempre a timbrare il cartellino, nelle gare importanti non mancava mai. Era la sua grande qualità. Nel DNA del Milan è trionfare in Europa, per me una coppa Campioni vale come 3-4 Scudetti».