Nesta Monza, l’ex Milan è a rischio esonero dopo il ko con la Juve: Galliani riflette. La posizione dell’allenatore è in bilico

La posizione di Nesta al Monza, dopo la conferma immediata di Galliani al termine della partita persa con la Juve, è in bilico.

Secondo quanto reso noto da Gianluca Di Marzio, infatti, in questo momento l’allenatore è a rischio esonero. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’ex Milan. Il Monza sta riflettendo tra due opzioni: cambiare per dare una scossa o continuare a puntare su di lui.