Nesta difende la filosofia vincente di Allegri. Le sue dichiarazioni nel nuovo format DAZN.

Il dibattito sull’estetica del calcio contro la concretezza dei risultati torna a infiammare l’ambiente calcistico italiano, trovando un autorevole punto di vista in Alessandro Nesta. L’ex difensore leggendario dei rossoneri e attuale tecnico stimato per la sua intelligenza tattica, è intervenuto ai microfoni di Legends Road, il nuovo format di DAZN (fonte ufficiale), per analizzare il momento del calcio nostrano e, in particolare, la figura di Massimiliano Allegri.

La difesa del “risultatismo” e il trionfo dei rossoneri

Secondo Nesta, nel calcio moderno si tende spesso a complicare concetti che restano legati a un unico verdetto: il campo. “Ci sono tanti tipi di calcio e quello che vince ha ragione, poi può piacere o non piacere”, ha dichiarato l’ex centrale, spendendo parole di stima per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità e trofei in bacheca. Il tecnico livornese, reduce da importanti successi in carriera, sta applicando la sua filosofia pragmatica per riportare i rossoneri ai vertici della classifica, dimostrando che la concretezza è spesso la chiave del successo.

Il siparietto con Fabregas: la scuola italiana non si tocca

Nesta ha poi svelato un retroscena curioso legato a Cesc Fabregas, giovane allenatore del Como noto per la sua idea di calcio propositivo e basato sul possesso palla. Durante un confronto dopo un match contro il Monza, lo spagnolo si era lamentato della marcatura a uomo asfissiante tipica delle squadre italiane. La risposta di Alessandro Nesta è stata tranchant: “Anni fa ci dicevate che facevamo il catenaccio e non andava bene, adesso non va bene manco l’uomo su uomo. Ditecelo voi che dobbiamo fare, mandateci un fax”. Un’affermazione che sottolinea l’orgoglio della scuola tattica italiana, la stessa che oggi Allegri sta portando avanti con orgoglio alla guida del Diavolo.

La visione di Igli Tare per un club dominante

Questo approccio vincente è supportato pienamente dalla visione societaria di Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente albanese celebre per la sua abilità nel costruire rose fisiche e caratterialmente forti. Tare ha lavorato intensamente per mettere a disposizione di Allegri giocatori capaci di interpretare quel calcio “maschio” e organizzato che tanto spaventa gli esteti stranieri. La sinergia tra la competenza sul mercato del DS e la gestione tattica del mister sta trasformando i rossoneri in una corazzata difficile da scalfire.

In un calcio che cambia, il Milan targato Allegri e Tare sceglie la via della vittoria, confermando che, come dice Nesta, alla fine ha ragione chi solleva le coppe.