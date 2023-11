Nesta sulla lotta scudetto: «Il Milan battaglierà fino all’ultimo con queste squadre». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Intervenuto a Sky Sport 24, Alessandro Nesta ha detto la sua sulle probabilità del Milan nella lotta scudetto.

PAROLE – «Il Milan battaglierà fino all’ultimo con Juve e Inter per lo Scudetto. La Juve ce l’ha nel DNA la competizione, competere per qualcosa di importante. Se crede in qualcosa può raggiungerlo».