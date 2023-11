Nela è intervenuto su Rai 2 per parlare del gol annullato a Piccoli in Lecce–Milan. Di seguito le sue parole.

NELA – «Il gol non andava annullato. Un conto è se andiamo io e il mio avversario incontro e ci guardiamo, altrimenti no. Gli arbitri secondo me devono imparare a riconoscere la volontarietà o meno dell’intervento»