Nel mondo del calcio si inizia a fare sul serio

Ora che il famoso giro di boa è stato effettuato ed è già iniziato il ritorno, il campionato di serie A è pronto a regalare le più grandi emozioni che ogni tifoso sogna di poter provare.

Quest’anno più che mai, il campionato risulta essere particolarmente avvincente con parecchie squadre che possono ambire al titolo e molte coinvolte comunque nella cosiddetta “zona Champions” che oltre a far partecipare una determinata squadra alla competizione europea più importante di tutte, permette anche di poter avere un introito non indifferente da poter usare per l’acquisto di nuovi giocatori per la stagione che verrà.

Lo vincerà soltanto uno

Milan, Inter e Juventus sono tra le candidate più solide per la conquista del titolo. Tutto è ancora molto aperto e, sebbene in molti vedano comunque la Juventus tra le favorite in assoluto (anche per una questione di rosa più larga), l’Inter si può concentrare soltanto su una competizione ed ha una rosa di giocatori altrettanto valida.

All’inizio dell’anno forse nessuno avrebbe dato il Milan tra i primi in classifica, ma il ritorno di un Ibrahimovic che sembra non soffrire affatto del tempo che passa e una solidità dimostrata da una squadra giovane, ma capace, potrebbe anche far sì che i “diavoli” vincano di nuovo un titolo che manca oramai da parecchi anni.

Un po’ più indietro in classifica invece ci sono la capitale Roma e la Lazio, che molto probabilmente non avranno modo di competere per lo scudetto, ma di certo faranno a spallate per conquistarsi uno di quei posti Champions a cui nessuno vuole rinunciare.

Non dimentichiamoci nemmeno della sorprendente Atalanta che ha dimostrato di sapersela giocare con chiunque e del Napoli, che seppur un po’ attardato sulla tabella di marcia per i primi posti, resta comunque una squadra forte e compatta e molto difficile da affrontare, soprattutto in casa.

Su chi puntare quindi per la vittoria finale

Come detto in precedenza, quest'anno è molto diverso da quelli passati e potrebbe anche esserci una sorpresa piuttosto inaspettata.

Le quote saranno inevitabilmente soggette a variazioni, soprattutto nelle prossime giornate. Infatti, avvicinandosi sempre più alla fine del campionato, potrebbe essere sempre più chiaro chi si giochi la possibilità di diventare campione a fine stagione.

Proprio per questo motivo dovrete fare una serie di considerazioni, come valutare il percorso che ogni singola squadra deve affrontare, consultando ad esempio il calendario di serie A, valutare eventuali rischi per infortuni e squalifiche, che potrebbero di fatto condizionare una partita davvero importante e, ultima ma non meno importante, quella dose di fortuna che vi potrebbe anche far vincere un discreto gruzzoletto.

Preparatevi a vivere le più grandi emozioni e a seguire ogni partita!