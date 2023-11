Nazionali Milan, UFFICIALI date e orari dei match con i rossoneri convocati. Ecco quando giocheranno

La terza sosta della stagione e l’ultima del 2023, prima di rivedere le nazionali nel marzo 2024. In queste due settimane di verdetti per quanto riguarda le qualificazioni a EURO 2024, saranno nove i giocatori rossoneri che lasceranno Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni. Ecco il dettaglio degli impegni dei nostri calciatori.

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Gibilterra: sabato 18 novembre ore 20.45, Nizza – Qualificazioni Euro 2024

Grecia-Francia: martedì 21 novembre ore 20.45, Atene – Qualificazioni Euro 2024

Yunus Musah (Stati Uniti)

USA-Trinidad&Tobago: venerdì 17 novembre ore 03.00, Austin – Quarti di andata Concacaf Nations League

Trinidad&Tobago-USA: martedì 21 novembre ore 01.00, Port of Spain – Quarti di ritorno Concacaf Nations League

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Irlanda: sabato 18 novembre ore 20.45, Amsterdam – Qualificazioni Euro 2024

Gibilterra-Olanda: martedì 21 novembre ore 20.45, Faro-Loulé – Qualificazioni Euro 2024

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Malta: venerdì 17 novembre ore 20.45, Londra – Qualificazioni Euro 2024

Macedonia del Nord-Inghilterra: lunedì 20 novembre ore 20.45, Skopje – Qualificazioni Euro 2024

Rade Krunić (Bosnia ed Erzegovina)

Lussemburgo-Bosnia: giovedì 16 novembre ore 20.45, Lussemburgo – Qualificazioni Euro 2024

Bosnia-Slovacchia: domenica 19 novembre ore 20.45, Zenica – Qualificazioni Euro 2024

Noah Okafor (Svizzera)

Israele-Svizzera: mercoledì 15 novembre ore 20.45, Felcsut (Ungheria) – Qualificazioni Euro 2024

Svizzera-Kosovo: sabato 18 novembre ore 20.45, Basilea – Qualificazioni Euro 2024

Romania-Svizzera: martedì 21 novembre ore 20.45 a Bucarest – Qualificazioni Euro 2024

Malick Thiaw (Germania)