Il campionato di Serie A Femminile è fermo per la sosta Nazionali. Oggi in campo la Svezia di Asllani

Il campionato di Serie A Femminile è fermo per la sosta Nazionali. Oggi in campo la Svezia di Asllani

La rossonera affronterà insieme al resto delle compagne la Germania in amichevole. Dopo essere rimasta in tribuna nell’ultima partita oggi potrebbe scendere in campo.