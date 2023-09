Nazionali, ecco i giocatori del Milan in campo oggi: da Leao a Krunic

Anche oggi è una giornata di impegni delle Nazionali, nel corso della sosta del campionato: ecco chi giocherà del Milan

Gli impegni di oggi relativi alla sosta Nazionali vedranno scendere in campo ben due calciatori del Milan. Si tratta di Rafael Leao e Rade Krunic.

Il primo sarà impegnato nel match tra Slovacchia e Portogallo per le qualificazioni ad Euro 2024. Il secondo in Bosnia-Liechtenstein, anch’esso per le qualificazioni ad Euro 2024. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 20:45.