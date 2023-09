Nazionale, svelati i numeri di maglia degli Azzurri contro la Macedonia: i dettagli

Stasera la Nazionale di Luciano Spalletti sfida la Macedonia del Nord: questi i numeri di maglia degli Azzurri

La Nazionale dell’Italia scenderà in campo stasera contro la Macedonia per un match valevole per le qualificazioni ad Euro 2024. Sarà l’esordio sulla panchina dell’Italia per Luciano Spalletti.

Svelati i numeri di maglia degli Azzurri per questa sfida:

Nicolò Barella: 18

Alessandro Bastoni: 23

Cristiano Biraghi: 4

Bryan Cristante: 16

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Federico Dimarco: 3

Gianluigi Donnarumma: 1

Davide Frattesi: 19

Wilfried Gnonto: 11

Ciro Immobile: 17

Manuel Locatelli: 5

Giacomo Raspadori: 10

Gianluca Mancini: 14

Alex Meret: 21

Matteo Politano: 7

Mateo Retegui: 9

Alessio Romagnoli: 6

Giorgio Scalvini: 15

Sandro Tonali: 8

Guglielmo Vicario: 12

Mattia Zaccagni: 20

Nicolò Zaniolo: 22