Nazionale femminile: Repubblica Ceca-Finlandia 1-1, Heroum in campo

Nazionale femminile: la Finlandia nel primo match della Cyprus Cup ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Ceca, in campo anche Heroum

Nora Heroum, centrocampista del Milan femminile, è stata convocata dalla Nazionale finlandese per le gare della Cyprus Cup, torneo che vede partecipare la Finlandia con Croazia, Repubblica Ceca, Messico, Slovacchia, Thailandia.

Oggi pomeriggio alle ore 14:30 la Nazionale allenata da Anna Signeul ha disputato il match contro la formazione ceca, pareggiando 1-1 con reti di Collin per la Finlandia e autorete di Westerlund per la Repubblica Ceca. Nora Heroum è scesa in campo novanta minuti, agendo come difensore centrale.