Nations League, le formazioni di Italia-Bosnia: Donnarumma titolare

Questa sera all’Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra l’Italia e la Bosnia. Donnarumma titolare

Questa sera all’Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra l’Italia e la Bosnia, valida per la Nations League. Nella prima giornata del torneo gli Azzurri di Mancini partiranno dalla certezza Donnarumma in porta e dal tridente Chiesa Belotti Insigne in avanti. Ecco le formazioni ufficiale dell’incontro di questa sera

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

Bosnia (4-3-3): Sehic; Cipetic, Sunjic, Sannicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic. Ct: Dusan Bajevic.