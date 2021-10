Il 19 ottobre 1921 a Homefors nasce Gunnar Nordahl, stella svedese e miglior marcatore nella storia del Milan

210 gol in 257 partite. Numero impressionanti, che fanno dello svedese Gunnar Nordahl l’attuale miglior marcatore nella storia del Milan. Un primato che nessuno dei grandi campioni che hanno vestito la maglia rossonera negli anni è riuscito a strappargli: lo svedese siede indisturbato sul suo trono di bomber dalla bellezza di 62 anni nonostante i vari Inzaghi, Van Basten e Shevchenko.

Tuttavia questo è solo uno dei tanti record che ha stabilito nel corso della sua longeva carriera. Nordahl nasce in Svezia, ad Homefors il 19 ottobre 1921. Cresce e si forma calcisticamente nella squadra della sua città. Poi a soli 19 anni viene acquistato dal Degerfors, compagine che milita nel massimo campionato svedese: in quattro stagioni mette insieme 77 presenze e 46 gol. Successivamente si trasferisce al Norrkoping, una delle migliori società della nazione. Qui arrivano i primi successi, tre scudetti in cinque anni.

