Festa scudetto rinviata a causa del pareggio contro la Salernitana: i tifosi del Napoli tornano a casa delusi. Ecco il video

Il Napoli non riesce a vincere in casa contro la Salernitana ed è costretta a rinviare la festa per il loro terzo Scudetto.

Festa rinviata. I tifosi tornano a casa #Napoli pic.twitter.com/yVGxhSHAcv — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) April 30, 2023

Tanta delusione tra i tifosi partenopei, che hanno fatto rientro nelle loro case senza aver ancora la certezza matematica del terzo tricolore.