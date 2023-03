Napoli Milan, Osimhen attende Maignan: i numeri della sfida. Il portiere rossonero ha strabiliato al ritorno, l’attaccante è certezza

Il Napoli attende il Milan, Osimhen attende Maignan. Nel big match, è sfida tra l’attaccante più in forma del campionato e il portiere ritrovato in ottimo stato: i numeri promettono grande spettacolo.

Come scrive Il Corriere dello Sport, l’attaccante è stato in grado di mettere a segno 21 gol in stagione, ma il portiere rossonero sa rispondere: è autore di ben 19 interventi decisivi in questa Serie A. All’andata non si erano incontrati, ma domenica sera lo scenario sarà diverso.