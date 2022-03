Napoli Milan, oggi si gioca su tre categorie: Serie A, Primavera e Women

Una domenica all’insegna di Napoli-Milan. Le due società si sfideranno su tre campi: Serie A, Primavera e Femminile

Il Napoli ed il Milan si sfidano nel big match di Serie A ma non solo. Questa domenica partenopei e rossoneri giocheranno in altre due categorie in un match universale di questo week-end.

Si parte questa mattina alle 10:45 con la gara di Primavera tra i ragazzi di Frustalupi e Giunti, per poi proseguire ad ora di pranzo (14:30) con la sfida di Serie A femminile. Infine il posticipo Scudetto di Serie A allo stadio Maradona.