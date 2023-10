Stefano Pioli opera i primi cambi all’intervallo di Napoli-Milan: Christian Pulisic viene sostituito dal giovane Luka Romero

Grande occasione in un match importante come Napoli-Milan per Luka Romero. L’argentino è entrato all’intervallo al posto di Pulisic.

Si tratta della sua terza presenza in Serie A, dove finora ha collezionato soltanto 32 minuti.