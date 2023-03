Napoli Milan, Kvara attende Leao: i numeri della super sfida. A sinistra passa il gioco di entrambe le squadre grazie a loro due

La partita tra Milan e Napoli, in programma domenica 2 aprile, è sempre di più una sfida nella sfida. Tra queste, a brillare è quella tra i giovani talenti delle rispettive squadre: Kvaratskhelia contro Leao. Esplosi in due annate diverse, si ritrovano anche in due condizioni diverse.

Il georgiano, insieme a Osimhen, dà vita ad una macchina perfetta: 12 gol e 10 assist in campionato, che diventano 14 contro 14 se si conta la Champions. L’ultimo suo gol risale alla sfida contro il Torino, prima della sosta Nazionali. Discorso diverso per Leao: l’ultimo gol a Lecce il 14 gennaio. Per lui 8 gol in Serie A con 6 assist, in Champions una rete e 3 assist. Causa ed effetto del rendimento delle loro squadre: il Napoli corre, il Milan inciampa. Lo scrive Corriere dello Sport.