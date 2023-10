Napoli Milan, altra tegola per Pioli: si fa male Kalulu, esordio per Pellegrino. Ecco cos’è successo al Maradona

Piove sul bagnato in casa Milan per quanto riguarda il reparto difensivo. Dopo Thiaw (squalifica) e Kjaer (infortunio), Stefano Pioli contro il Napoli perde anche Pierre Kalulu, uscito al 20′ per un problema fisico.

Dentro al suo posto Marco Pellegrino, arrivato in estate dalla Platense. Fino ad ora non aveva ancora giocato, dunque esordio in rossonero per loro.