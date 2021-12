Napoli, si ferma un altro centrocampista? Le ultime verso il Milan

Un altro centrocampista si ferma tra le fila del Napoli? Le ultime dopo l’allenamento di oggi della squadra di Spalletti

Continuano ad aggiungersi nomi alla lista dei possibili assenti del match tra Milan e Napoli: da entrambe le parti le infermierie sono piene, ecco un altro giocatore che potrebbe saltare il big match.

Si tratta di Piotr Zielinski che, dopo Fabian Ruiz e probabilmente Lobotka, non si è allenato oggi con la squadra per via di una tracheite. A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo, che ha sottolineato che il centrocampista è in forte dubbio per il Milan.