Napoli Milan: espulso un membro dello staff di Pioli! Cos’è successo

Vola un cartellino rosso nel secondo tempo molto animato di Napoli Milan, con i partenopei che hanno trovato il pari

C’è un cartellino rosso rivolto da Orsato nei confronti di un componente dello staff di Pioli nel corso di Napoli-Milan. L’espulso è stato Luciano Vulcano, match analyst dei rossoneri.

Il motivo dell’espulsione sarebbe da individuare in una protesta esagerata dalla panchina in occasione di un fallo in attacco fischiato a Leao su Lobotka a campo aperto.