Napoli Milan, proprietà a confronto: è il sogno americano

La sfida tra Napoli e Milan sarà anche il confronto tra le due proprietà. Gerry Cardinale e Aurelio De Laurentiis, gemelli diversi

Questa sera scendono in campo Napoli e Milan nel big match di Serie A. Una sfida sul campo e anche negli uffici dirigenziali, con due modelli di gestione che hanno diversi punti in comune ma anche differenze. Da una parte Aurelio De Laurentiis, inseguitore del sogno americano con una villa in California. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il modello di scouting del suo club sta portando molti frutti.

Dall’altra la Red Bird di Gerry Cardinale con la missione della sinergia tra calcio e intrattenimento. Parola d’ordine sostenibilità: il mercato si finanzia con i ricavi. E poi risvegliare il gigante addormentato che è il Milan anche fuori dal campo. Ed allora via con il progetto nuovo stadio, per il quale il patron americano sta accelerando nelle ultime settimane.