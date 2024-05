Napoli Bologna 0-2, prosegue il sogno Champions di Thiago Motta: la classifica della Serie A aggiornata in questo turno di campionato

Colpo grosso del Bologna di Thiago Motta che batte in trasferta il Napoli per 0 a 2 e vola spedito verso la qualificazione alla prossima Champions League. Decidono le reti di Ndoye e Posch, entrambe arrivate nei primi 15 minuti di gara. Ecco come cambia la classifica in Serie A nel corso di questo 36° turno di campionato.

Inter 92**

Milan 71

Bologna 67**

Juventus 66

Atalanta 60*

Roma 60

Lazio 56

Napoli 51**

Fiorentina 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 37

Hellas 34

Cagliari 33

Frosinone 32**

Empoli 32

Udinese 30

Sassuolo 29

Salernitana 15

* una partita in meno

** già disputata la 36esima giornata