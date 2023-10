Napoli, Anguissa si allena parzialmente in gruppo: ci sarà contro il Milan? Le ultime

Arrivano alcune novità sulle condizioni fisiche di Zambo Anguissa, alle prese con un infortunio: ci sarà per Napoli-Milan?

Il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa è alle prese con un infortunio. Il calciatore è in dubbio per la prossima gara di campionato contro il Milan?

Come riferisce il club partenopeo sul proprio sito ufficiale, il centrocampista camerunese ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra, per poi proseguire con il lavoro personalizzato. Se tra domani e dopodomani dovesse riprendere ad allenarsi totalmente insieme ai compagni, sarebbe da ritenersi recuperato per il match contro i rossoneri.