Mussa: «Milan? Deve fare il suo percorso fatto anche di cadute, col Verona…»

L’allenatore Giovanni Mussa ha espresso il proprio pensiero sulla crescita del Milan ed i passi che ancora deve compiere la squadra

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Giovanni Mussa ha parlato così del Milan di Stefano Pioli e dei passi che deve ancora compiere la squadra per la sua crescita.

LE PAROLE – «La crescita del Milan deve passare attraverso le difficoltà. Si migliora alzando l’asticella del problema. Il Milan è tra le più forti in ripartenza, ora in questa difficoltà ha affrontato una squadra superiore come l’Inter, deve fare il suo percorso, che sarà fatto di cadute e di ripartenze. Col Verona ha vinto da squadra, vuol dire che ci sei e sei sul pezzo. Ora deve però riconfermarsi, serve una gran partita se vuole crescere. E Pioli ora mischia le carte, cercando le motivazioni in chi ha visto meno il campo».