Musah Milan, Teotino sicuro: «Un giocatore multiuso per rimediare a questo problema»

Musah Milan, le dichiarazioni a Sky Sport di Gianfranco Teotino sicuro: «Un giocatore multiuso per rimediare a questo problema»

Ecco le parole rilasciate dal giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport riguardo l’importanza di Musah, schierato titolare in Atalanta Milan.

PAROLE – «Musah contro il Real fece addirittura il terzino destro di una difesa a cinque per proteggere Emerson. Con le squadre forti Fonseca preferisce avere questo giocatore multiuso come Musah, che funge un po’ da scatoletta degli attrezzi e che serve per rimediare alla mancanza di equilibrio».